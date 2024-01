Global Media. CEO afinal está disponível para ser ouvido no Parlamento

O presidente executivo (CEO) da Global Media, José Paulo Fafe, mudou de posição e está agora disponível para ser ouvido no parlamento.

“Ainda que no meu entender permaneçam válidos os motivos que há dias me levaram a declinar o vosso convite-convocatória para estar presente na comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a fim de participar numa audição sobre o Global Media Group, o facto de ter tomado conhecimento de uma série de afirmações produzidas no âmbito das várias audições levadas a cabo sobre o tema leva-me a rever essa minha posição”, afirma José Paulo Fafe numa mensagem enviada à comissão parlamentar, a que a agência Lusa teve acesso.

Assim, o CEO manifesta-se “disponível para, no decurso da próxima semana, ser ouvido por essa comissão, aguardando assim o agendamento da data mais conveniente”.

Recorde-se que a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto está a realizar uma série de audições sobre a atual situação da Global Media Group (GMG). Os seus trabalhadores, que não receberam os seus salários de dezembro, convocaram uma greve para o dia 10 de janeiro.