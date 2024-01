A Ignorância Não Aproveita a Ninguém, em Democracia

Fomos surpreendidos com uma notícia dos Directores Escolares, do Ensino Secundário, sobre os resultados de aproveitamento escolar, deste grau de ensino, afirmando os Directores que os resultados foram negativos em todas as disciplinas excepto em Educação Física, hoje Motricidade Humana (Cinesiologia Educativa). O Gestaltismo ensina que o Ser Humano é uno e indivisível, não há parte física, parte intelectual, parte moral e espiritual, não, o Ser Humano é uno e indivisível!!! Assim sendo, os resultados a Educação Física também foram mal avaliados já que os mínimos não foram previamente determinados, ao mesmo nível das disciplinas teóricas, sendo desde já possível afirmar que existe uma correspondência para as disciplinas teóricas, mas disso já se pode adiantar que o nível prático não pode ser julgado positivo porque o nível teórico deficiente e, por isso, esse Ser Humano, que é um tudo uno e indivisível, está mal estruturado, está mal desenvolvido e, sobre tudo, está desequilibrado pelo que o resultado final deve ser considerado insatisfatório.

Se há um factor de peso negativo ou vários, então temos que quantificar todos os parâmetros para perceber o grau de desequilíbrio. Ou se acredita ou não, mas convém determinar o valor de cada parâmetro para obter um valor o mais perto possível da realidade. Dizer que alguém não tem capacidade para qualquer actividade intelectual e que só tem aptidão para actividade física é admitir que estamos a falar de alguém com algum grau de incapacidade intelectual, o que nos assegura, ao mesmo tempo, que os parâmetros físico-motores poderão melhorar se os teóricos melhorarem também e vice-versa.

O conhecimento científico quando exposto num simples artigo parece que “escapa”, a quem não tem, nem teve, tempo para pensar, antes de falar ou escrever. Quando se atingiu um nível de virtuoso no plano físico com, por exemplo, um duplo salto mortal à frente na mesa Alemã, executado pela primeira vez em Portugal em 1953, ou três metros e meio no salto à vara de bambu e queda na caixa de areia do salto em comprimento em 1963,64,65,66,67… ou quando se saltava do pórtico para o solo, tudo isto só com fé é possível, com muita confiança no plano intelectual, no estudo que previamente se fez, com sol ou com chuva, desenvolvendo a confiança, a coragem, a força de vontade e até a “Fé”, factor determinante, como em “Ourique”: “Confia Afonso, que a victória será tua”, e foi.

Tudo isto tem que ser ensinado, praticado, tudo isto tem que ser feito, com gosto, com orgulho, com um certo espírito de sacrifício, e com muito orgulho. Só que o sistema não tem culpa que a maioria dos professores de Educação Física não esteja à altura de practicar o Ensino em vez de transformarem a Escola em clube desportivo. Um professor é um pedagogo e a disciplina de Educação Física tem de incluir aulas teóricas de psicologia prática, não necessitamos de artistas de circo, no Ensino Secundário, aqueles que o desejem têm que encontrar outro caminho.