Dezembro com mais compras, quer físicas, quer online

A empresa de pagamentos SIBS afirmou esta quarta-feira que em dezembro de 2023 as compras aumentaram 16% face a 2022. As subidas foram tanto nas compras em loja física, como nos espaços comerciais digitais.

De acordo com a SIBS Analytics, no último mês de 2022, as compras online aumentaram 37,9%, enquanto as compras em loja registaram uma subida de 12,5% por comparação com dezembro de 2022.

“O comércio online continua a registar uma trajetória de crescimento: os pagamentos online pesam já 18% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2023, mais três pontos percentuais do que no ano anterior”, refere a SIBS na análise divulgada esta quinta-feira.

Quanto ao consumo nos dias que antecederam o Natal, a SIBS apontou que os dias 21, 22 e 23 de dezembro “registaram um volume maior de operações”, com uma média diária de oito milhões de operações. O pico de operações foi detetado às 12h13 do dia 23 de dezembro, com 393 transações por segundo.

Por categoria de produto, os setores com maior crescimento no número de compras em dezembro face ao resto do ano foram casa e decoração (setor que cresceu 2,2 vezes), jogos e brinquedos (2 vezes), perfumaria e cosmética (1,9 vezes) e roupa e acessórios (1,8 vezes).

Também o número de compras físicas realizadas por portugueses no estrangeiro em dezembro cresceu, havendo um aumento de 11% em termos homólogos. No mesmo sentido, o número de compras com cartões estrangeiros em Portugal subiu 23%.

As compras em loja através do serviço MB Way cresceram 1,8 vezes, enquanto as compras ‘online’ subiram 1,7 vezes face ao mesmo período.