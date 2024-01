Francisco Assis encabeça lista para a Comissão Nacional do PS

A lista comum de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro para a Comissão Nacional do PS, que vai a votos no congresso que começa na sexta-feira, é liderada por Francisco Assis.

Recorde-se que o vencedor das eleições internas do partido, Pedro Nuno Santos estabeleceu um acordo de unidade com o segundo candidato mais votado, José Luís Carneiro, que indicará 35% dos nomes da lista para o órgão do partido.

Até ao momento não são conhecidas outras listas.