Morreu Ruy Mingas, político, poeta e músico angolano

Morreu, em Lisboa, o antigo embaixador de Angola em Portugal, poeta, cantor e músico da resistência angolana Ruy Mingas.

Parte aos 84 anos o militante ativo do MPLA, que foi igualmente compositor da canção ‘Meninos do Huambo’ e um dos autores da letra do hino nacional do seu país de origem.

“Nesta hora de dor e luto, endereço em meu nome pessoal, no da minha família e no de todos quantos trabalham na Embaixada da República de Angola na República Portuguesa, as minhas condolências na certeza de que o nosso País perdeu um dos seus mais ilustres filhos e na esperança de que o seu exemplo de distinto nacionalista inspire as atuais gerações na criação de uma Angola unida, próspera e cada vez melhor para todos nós”, é possível ler na nota de pesar da embaixadora de Angola em Portugal, Maria de Jesus Ferreira, citada pela CNN.

Marido de Julieta Cristina da Silva Branco Lima, era pai de quatro filhos: a cantora Katila Mingas, Ângela Cristina Branco Lima Rodrigues Mingas, e os gémeos Nayma e Carlos Filipe Branco Lima Rodrigues Mingas.