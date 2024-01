Guerra. Israel anuncia encerramento de corredor humanitário

O Exército de Israel anunciou, esta quinta-feira, o encerramento do “corredor humanitário” aberto na rua Saladino, que atravessa a Faixa de Gaza de norte a sul.

Através de uma nota publicada na rede social X (ex-Twitter), Avichai Adrai, porta-voz em árabe do Exército israelita, informa que, agora, os Palestinianos devem ir em direção à rua Al Rashid, e “só será possível circular de norte a sul, a pé ou de carro”.

Adrai precisou que a via estará aberta das 9h00 às 16h00 locais (entre as 7h e as 18h, em Lisboa).

Além disso, o responsável informa que haverá “uma suspensão tática local e temporária” das “atividades militares” em dois bairros de Deir al-Bala’a (centro).