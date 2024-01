A1. Militar em estado grave após acidente com camião do Exército

Um camião do Exército e três carros colidiram na A1, em Oiã, Oliveira do Bairro, tendo resultado pelo menos cinco feridos, um dos quais está em estado grave.

O ferido grave é um militar e foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O alerta foi dado por volta do meio-dia desta quinta-feira e o acidente acabou por condicionar a circulação de carros.



Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Aveiro Velhos, Oliveira do Bairro e Mealhada e o Destacamento de Trânsito da GNR e o INEM, com duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).