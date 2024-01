Greve nas Infraestruturas de Portugal suprimiu quase 70% dos comboios até ao 12h00

De acordo com dados divulgados pela Comboios de Portugal (CP), a greve dos trabalhadores, da Infraestruturas de Portugal (IP), levou, hoje, à supressão de 383 comboios de 558 programados (68,6%) pela transportadora, entre a 00h00 e as 12h00.

Os trabalhadores da IP estão hoje a realizar o segundo, e último, dia de greve intercalada, tendo sido decretados serviços mínimos.

A CP precisou, numa nota enviada à agência Lusa, que, dos 272 comboios previstos, foram suprimidos 183. Nos de longo curso, estavam programados 23 e foram suprimidos 25.

A transportadora indica ainda que dos 558 programados, realizaram-se 175, todos os serviços mínimos.

Na passada terça-feira, primeiro dia de greve, foram suprimidos 798 comboios, de um total de 1086 estimados, tendo apenas sido cumpridos os serviços mínimos entre a 00h00 e as 19h00.

Nos dias de greve, estão garantidos serviços mínimos, com a previsão de circulação do Alfa Pendular e Intercidades, Regional, InterRegional e Internacional, Comboios Urbanos do Porto, Comboios Urbanos de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.