Rafael Nadal continua vitorioso no regresso à competição

Rafael Nadal, antigo número um mundial, continuou esta quinta-feira o seu regresso vitorioso à competição. O tenista espanhol venceu o australiano Jason Kubler, na segunda ronda do torneio de Brisbane, na Austrália.

No seu primeiro torneio desde a eliminação na segunda ronda do Open da Austrália, em 18 de janeiro de 2023, o atual 672.º lugar do ranking, derrotou o 63.º jogador mundial em dois sets com os parciais de 6-1 e 6-2.

Após um encontro de uma hora e 23 minutos, o maiorquino, de 37 anos, apurou-se para os quartos de final de um torneio pela primeira vez desde a edição de 2022 de Wimbledon.

Na próxima ronda, Nadal vai defrontar o australiano Jordan Thompson, 55.º do mundo, naquele que será o terceiro confronto entre ambos. O espanhol venceu os dois anteriores.

Vencedor de 22 Grand Slams, o antigo número um do ranking mundial de ténis esteve quase um ano parado, tendo sido operado à perna esquerda em junho.