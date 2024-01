EUA e Coreia do Sul em manobras militares junto à fronteira com a Coreia do Sul

As forças militares dos Estados Unidos da América (EUA) e da Coreia do Sul estão, esta quinta-feira, a realizar manobras, com fogo real, junto à fronteira com a Coreia do Norte.

Num comunicado divulgado por Seul, os sul coreanos explicam que as manobras envolvem unidades de infantaria e estão a decorrer entre 29 de dezembro e 5 de janeiro. Os exercícios militares estão a decorrer a 45 quilómetros a nordeste da capital da Coreia do Sul e visam reforçar as capacidades interoperacionais dos aliados.

As manobras envolvem 110 sistemas de armamento diferentes, da Coreia do Sul e dos EUA, bem como tanques KA12, veículos blindados como o K-600, caças A-10 e sistemas de artilharia.

A Coreia do Norte, citada pelos meios de comunicação social, critica, esta quinta-feira, as manobras realizadas pelo país vizinho considerando estas manobras como ações autodestrutivas.