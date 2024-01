PSD e CDS vão aprovar em Conselho Nacional a coligação Aliança Democrática

O PSD e o CDS-PP reúnem, esta quinta-feira, os Conselhos Nacionais dos dois partidos para aprovar a constituição da já anunciada coligação pré-eleitoral, que inclui também o PPP.

A Aliança Democrática vai a votos nas eleições legislativas e nas europeias.

As reuniões dos dois órgãos máximos do PSD e do CDS vão decorrer ao mesmo tempo, os sociais-democratas estarão em Braga e os centristas em Lisboa, ambas com início marcado para as 21h.

O CDS-PP, segundo a agência Lusa, terá assegurado dois lugares elegíveis, um na lista por Lisboa e o outro pelo Porto. Já o PPM terá um lugar de difícil eleição na lista por Lisboa, o 21.º.

O presidente do CDS já confirmou numa entrevista que será um dos candidatos a deputado nas eleições a 10 de março, pelo que deverá regressar à Assembleia da República.

Na última vez que PSD e CDS-PP concorreram juntos a eleições legislativas, em 2015, a coligação Portugal À Frente conseguiu eleger 18 deputados por Lisboa e 17 pelo Porto.