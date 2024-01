Mulheres detidas por burla no Porto

Duas mulheres, com 32 anos, foram constituídas arguidas por burla e utilização abusiva de cartão, no concelho da Maia, distrito do Porto.

Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a Guarda Nacional Republicana (GNR) informa que as detenções foram feitas na sequência de uma investigação “por crimes de burla e utilização abusiva de cartão de uma cadeia de hipermercados, que durava há quatro meses”.

No seguimento das investigações, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliárias, no concelho da Trofa, no mesmo distrito, que resultaram em várias apreensões.

Foram ainda apreendidos vários manuscritos com códigos utilizados nos ilícitos criminais, diversos cartões de uma cadeia de hipermercados e cinco telemóveis.

Ambas as mulheres terem sido constituídas arguidas e os factos foram comunicados ao Tribunal da Maia.