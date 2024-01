Número de visitantes do Louvre próximo de período pré-Covid

O Museu do Louvre, em Paris, regressou no ano passado a um nível próximo do pré-Covid, com 8,9 milhões de visitantes, anunciou esta quarta-feira o museu.

Com este número, o Louvre, o museu mais visitado do mundo, regressou a um nível próximo do de 2019, antes da crise pandémica sanitária, esta quarta-feira aquela entidade da capital de França à agência AFP.

“Este aumento de 14% no número de visitantes em relação a 2022 (7,8 milhões de visitantes) está próximo do nível pré-pandémico” de 2019 (9,6 milhões de visitantes)”, precisou o museu, que “não estava a contar com um número recorde de visitantes como no passado, porque decidiu manter uma capacidade diária de 30.000 visitantes”, a fim de garantir “melhores condições de receção e visita” ao público.

Em 2018 aquele que é o maior museu do mundo recebeu 10,2 milhões de visitantes, mas anunciou que a capacidade diária de 30.000 visitantes “será mantida durante os Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto)”, apesar do afluxo esperado de turistas de todo o mundo a Paris.