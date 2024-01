José Cardoso sai da IL e tece duras críticas ao partido

José Cardoso saiu da Iniciativa Liberal. Em causa, de acordo com o ex-conselheiro nacional e que se candidatou à liderança em janeiro, onde foi eleito Rui Rocha, deve-se à alteração de estatutos do partido. "Na Convenção Estatutária de 2020 depois de assistir nessa data à centralização de tudo no partido, disse aos membros mais próximos que ficaria até à seguinte convenção Estatutária, para saber de forma inequívoca se a IL pretendia ser um partido liberal. Os últimos desenvolvimentos confirmam o que temia. Patrocinado pelo presidente do conselho nacional e pela comissão executiva foi feito o adiamento a convenção e está montada uma fraude para impedir alterações na convenção estatutária de julho", revela um comunicado a que o Nascer do SOL teve acesso.

José Cardoso explicou ainda que não podia "dar cobertura a uma organização que tenta impedir os seus membros de decidir o seu futuro e que não respeita os seus princípios, ainda recentemente revistos, ao atropelar os princípios mais básicos democráticos como seja a separação de poderes e o direito à liberdade de expressão, ao impedir a existência de canais de comunicação interna entre os membros", acrescentando que os "liberais não estão obrigados a estar num partido assim".

O ex-candidato à liderança do partido disse também que esperava ser "catalisador para encontrar a forma de participação partidária num projeto em que os princípios liberais sejam respeitados", referindo que na IL fez o que um liberal deve fazer como prioritário: Lutar pela liberdade, pela minha e pela dos outros, sem espaço a cedências de qualquer género".

E referiu que participou em todos os momentos dando o meu contributo. "Participei na eleição do primeiro deputado, candidatura ao meu NT, contrui listas CN, CJ, CF e ainda à comissão executiva. Pelo meio durante 3 anos no CN lutei por uma IL descentralizada, transparente, coerente com o seu discurso. Criei o grupo informal, o único espaço nacional de encontro dos membros. Por fim trabalhei centenas de horas em propostas estatutárias que agora tentam impedir que vão a votos", conclui.