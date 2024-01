Dezenas de mortos em explosão no Irão

Esta quarta-feira, ocorreram duas explosões, perto de um cemitério na província de Kerman, no sul do Irão, provocando a morte de 73 pessoas e ferindo outras 170.

No cemitério encontra-se sepultado o antigo chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária Irariana, Qassem Soleimani.

Conforme avança a agência de notícias iraniana, Tasnim, as explosões, que ocorreram perto do Jardim dos Mártires e da mesquita Sahib al-Zaman, obrigou o reforço da presença das forças de segurança na região, tendo sido ainda enviadas inúmeras ambulâncias para socorrer os feridos.

No decorrer dos últimos dias, foram realizados vários eventos para assinalar o quarto aniversário da morte do general Soleimani, uma das vítimas de um ataque realizados pelos Estados Unidos da América, em Bagdad, no Iraque, em 2020.