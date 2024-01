Líder da oposição da Coreia do Sul a recuperar depois de esfaqueamento

O líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, está a recuperar nos cuidados intensivos, depois de ter sido esfaqueado no pescoço, na passada terça-feira.

Fontes do Partido Democrático (PD) – representado por Lee Jae-myung – confirmaram que “Lee está na UCI [unidade de cuidados intensivos] e só os seus familiares o podem visitar”, avança a agência noticiosa Yonhap.

Os médicos do Hospital da Universidade Nacional de Seul, que operaram o político, não fizeram declarações sobre o estado de saúde de Lee.

O ataque ocorreu na passada terça-feira, no decorrer de um evento público na cidade de Busan, a 350 quilómetros a sudeste de Seul, quando um agressor, um homem de 66 anos, cravou uma faca, de cerca 17 centímetros, no lao esquerdo do pescoço político.

A polícia da Coreia do Sul realizou, nesta quarta-feira, uma rusga à residência e ao escritório do atacante, na cidade central de Asan, mas não avançaram mais detalhes.