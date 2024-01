Palavra do ano 2023 é "Professor"

A Porto Editora, numa iniciativa lançada no final de novembro de 2023, anunciou, esta quarta-feira, que “Professor” é a palavra do Ano 2023 escolhida por cerca de metade dos 90 mil participantes, seguida por “médico” e “inteligência artificial”.

Na plataforma online da Porto Editora, dos cerca de 90 mil participantes, 48,1% - 43 mil dos participantes – optaram pela palavra “professor”, seguindo-se “médico”, com 9,9% e “inteligência artificial”, com 9,8%.

Dos resultados hoje divulgados, a palavra “professor”, foi justificada pelas “centenas de protestos por todo o país” e pela “valorização da profissão”. Já, “médico” consta das palavras mais escolhidas, para palavra do ano 2023, pelo facto de os “médicos continuarem a reivindicar melhores condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

A “inteligência artificial”, que ficou em terceiro lugar, foi justificada pela generalização do acesso a este software, levantado “questões sobre os riscos e oportunidades de uso”.

Das restantes 10 palavras, que constam da lista das mais votadas, a primeira metade da classificação final é completada com “inflação”, no 4.º lugar, com 7,9%, e “habitação”, no 5.º, com 6,7%.

Por fim, já na segunda metade da tabela, constam as palavras “conflitos” (5,8%), “jornada” (3,5%), “clima” (3,3%), “demissão” (2,8%) e, no último posto, “Navegadoras”, termo pelo qual ficaram conhecidas as jogadoras da seleção portuguesa de futebol feminino, que recebeu 1,6% das intenções dos cibernautas participantes na escolha.