62 mortos no sismo no Japão

As autoridades locais anunciaram, esta quarta-feira, que o número de mortos, do terramoto que atingiu o Japão, na passada segunda-feira, subiu para 62.

Citado pela AFP, um funcionário japonês, que não se quis identificar, explicou que foram registados, no último balanço, 62 mortos, mais de 300 feridos, entre os quais, 20 com gravidade.

O sismo de segunda-feira, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de Tsunami, que esteve em vigor durante 18 horas, ao longo da costa ocidental das Ilhas de Honshu e Hokkaido e do norte da ilha de Kyushu.

Os vários sismos que abalaram o centro do Japão desde segunda-feira causaram "numerosas vítimas" e danos materiais significativos, incluindo edifícios desmoronados e incêndios, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.