Chile aprova prisão domiciliária para reclusos a partir de 65 anos

Vai ser possível, no Chile, que reclusos, com mais de 65 anos, em condições especiais, como doença grave, possam cumprir as suas penas em prisão domiciliária.

O projeto de lei, aprovado, na passada terça-feira, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado do Chile, estabelece que os homens com mais de 70 anos e as mulheres com mais de 65 anos, que sofram de doença terminal ou doenças físicas graves, possam cumprir as penas em casa.

Esta proposta, que ainda não indicou quais os crimes excluídos e que ainda não foi debatida nem votada no plenário do Senado, foi aprovada três votos a favor, dos membros do partido de direita Chile Vamos, e um contra, do Partido Comunista do Chile, segundo o canal daquele país sul-americano Teletrece.