IPMA coloca sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou, esta quarta e quinta-feira, sete distritos do continente sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima forte.

Prevê-se que, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, estejam aviso amarelo, devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros, entre as 12h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira,

Coimbra, Setúbal e Évora, estarão sob aviso amarelo devido à chuva, que pode ser forte.

Devido à agitação marítima, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação, avança a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional.

As barras de Aveiro e Figueira da Foz encontram-se condicionadas.

O IPMA prevê, para esta quarta-feira, que o céu do continente esteja, geralmente, muito nublado, com períodos de chuva, que será por vezes forte, com especial incidência nas regiões Norte e Centro do país.