Greve dos trabalhadores da IP suprimiu 608 comboios até às 16h00

Um total de 608 comboios de 810 programados (75,1%) entre a meia-noite e as 16 horas, de acordo com fonte oficial da CP, na sequência da greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a CP, no serviço de longo curso foram suprimidos 34 de 48 comboios previstos e no regional não se realizaram 145 composições de 196 programadas.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidos 291 comboios (382 programados). Por sua vez, no Porto não se realizaram 121 (163 estimados) e em Coimbra não circularam 17, de 21 programados.

Recorde-se que os trabalhadores da IP cumprem esta terça-feira o primeiro de dois de greve intercalados, tendo sido decretados serviços mínimos.