Guerra. Hamas anuncia morte de membro importante em ataque israelita

Um membro importante do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto esta terça-feira na sequência de um ataque israelita na região de Beirute. revelou o movimento islamita palestiniano no seu canal oficial, Al-Aqsa TV.

“Martírio do vice-presidente do gabinete político do Hamas, Xeique Saleh al-Arouri, num ataque sionista em Beirute”, afirmou o grupo palestiniano, num anúncio da morte do seu dirigente, através do seu canal oficial, Al-Aqsa TV.

De acordo com a imprensa internacional, al-Arouri foi morto juntamente com os seus guarda-costas num ataque israelita que teve como alvo o escritório do Hamas que se encontram nos subúrbios sul da capital libanesa, reduto do movimento xiita Hezbollah, aliado do Hamas.

A explosão do ataque israelita matou seis pessoas.