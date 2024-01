33 pessoas acusadas de espiar por Israel detidas na Turquia

As autoridades turcas detiveram, na passada terça-feira, 33 das 46 pessoas da quais acusam de estar a espiar para a Mossad, o serviço de informação de Israel. A notícia foi avançada pela imprensa local que informa que prosseguem as operações para deter as restantes 13 pessoas.

A operação, de acordo com a agência noticiosa Anadolu, foi ordenada pelo gabinete antiterrorista da Procuradoria-Geral de Istambul que defende ter chegado à conclusão, numa investigação ainda em curso, que a Mossad pretendia realizar atividades de reconhecimento vigilância, assalto e sequestro de “cidadãos estrangeiros residentes na Turquia”.

O jornal Turco refere que não existem, de momento, “mais detalhes sobre a investigação” relembrando que “a Mossad esteve envolvida no passado em investigações obre tentativas de sequestro de palestinianos residentes na Turquia”.

As detenções foram realizadas, em simultâneo, pelas autoridades locais em 57 localidades, de oito províncias do país.