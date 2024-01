2024 com grandes nomes da música

Inicia-se um novo ano, novas e refundadas expectativas nas mais diversas áreas e no entretenimento não será por isso exceção. Começam a definir-se as programações e cartazes dos grandes espetáculos em Portugal e o que salta de imediato à vista é que por cá, com crise ou não, continuamos a ter um público muito interessado em tudo o que é relacionado com a música e por isso a aposta em grandes nomes internacionais, seja para festivais ou concertos, se irá manter. Alguns repetentes, umas quantas novidades e muitas surpresas nos esperam que prometem fazer do nosso país, um palco apetecível para quem quer mostrar o seu valor ou para quem gosta de tocar perante um público entusiasta e vibrante.



O primeiro destaque que me parece digno de registo é a vinda de Patti Smith ao Festival Jardins do Marquês em pleno Oeiras Valley. Aos 76 a cantora, compositora, pintor e poeta, autora de livros fantásticos como Just Kids, nome proeminente do movimento punk norte americano dos anos 70 é reconhecida como uma das mais importantes e influentes artistas da história do rock e será por isso uma das grande figuras do ano. No Jardim Sonoro, LISB-ON regressam ao nosso país nomes como Jeff Mills ou os entusiasmastes Parallelle e espera-nos uma atuação de 4 horas de Adriatique, um duo suíço da nova vaga da música eletrónica internacional, na linha de WhoMadeWho ou Monolink. Sem dúvida a não perder.



No NOS ALIVE regressam os Pearl Jam e nomes como Arcade Fire, Black Pumas ou Michael Kiwanuka fazem antever um público bem diversificado e um festival para todos com a atuação de Dua Lipa em pano principal enquanto no Rock in Rio Lisboa, são os Scorpions, Ed Sheeran ou Dona Cat os artistas que para já surgem em destaque. Já no Meu Kalorama serão os LCD Soundsyistem, os Massive Atack, Sam Smith, Jungle e a nova estrela do djing internacional Peggy Gou a subir ao palco no final de Agosto em Lisboa. Para além dos festivais mais famosos, muitos outros espetáculos prometem encher Portugal de boa música e diferentes sonoridades. Como por exemplo Nitin Sawhney no Centro Cultural de Belém e na Casa da Música.



Dave Mathews Band tocam na Altice Arena e no Primavera Sound Lana del Rey e Pulp. Mas a grande expectativa do ano está reservada para o Estádio da Luz, nos dias 24 e 25 de maio com o tão aguardado concerto de Taylor Swift. Uma das grandes divas da dance scene mundial. Esperam-nos por isso muitas horas de boa música, para todos os gostos e idades, num país que continua a atrair muito público estrangeiro para concertos e festivais. Desejo-vos um excelente 2024, carregado de boa música e de boas energias, que se divirtam, tenham saúde e sejam felizes!