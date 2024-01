Mercado. Craques à espera de clube

A história repete-se todos os anos. O chamado mercado de inverno encerra a 31 de janeiro e, nesse período, alguns clubes vivem em pânico com a possibilidade de perderem jogadores com elevado valor de mercado a custo zero, e há nomes sonantes que podem facilmente mudar de ares. A legislação FIFA permite que os futebolistas profissionais possam discutir acordos pré-contratuais seis meses antes do seu contrato expirar – que coincide com o final das competições nacionais. Com contratos a terminar em junho, os rumores sobre possíveis negociações começam a ganhar força, até porque há 84 jogadores que atuam na Europa, Brasil, Argentina e EUA que ficam livres.

Olhando com atenção para o mercado é razoável pensar que vão existir propostas difíceis de recusar e que, no início do ano, se vão fechar alguns negócios a bom preço. Neste momento, as atenções estão centradas naquilo que podem fazer jogadores como Kylian Mbappé e Adrien Rabiot – os mais valiosos do mercado segundo dados do portal alemão Transfermarkt.

O valor de mercado de cada jogador tem em conta os seguintes fatores: a idade do jogador, a equipa e a divisão em que joga, a duração do contrato, os rumores de clubes interessados no jogador, a posição em campo, os dados de desempenho, se é internacional e em que competição europeia joga. Tendo em conta o valor de mercado escolhemos 11 jogadores em fim de contrato que podem formar uma equipa de estrelas, avaliada em 420 milhões de euros. Mas há muitos outros que, apesar da veterania, continuam a ser grandes jogadores e podem reforçar qualquer equipa sem custos.

Equipa de luxo

O guarda-redes do Nápoles, Alex Meret (26 anos), foi um dos grandes responsáveis pela conquista do Scudetto o ano passado. Avaliado em 15 milhões de euros está livre de assinar por outro clube, embora o atual campeão italiano pretenda prolongar o contrato por mais um ano.

Com os jogadores que ficam livres no verão forma-se um setor defensivo de luxo. O lateral direito Aaron Wan-Bissaka (26 anos) termina contrato com o Manchester United e o facto de ter perdido a titularidade para o português Diogo Dalot pode acelerar a sua saída. O internacional inglês transferiu-se do Crystal Palace para os Red Devils em 2019 por 55 milhões de euros e, neste momento, está avaliado em 20 milhões de euros. Outro jogador em destaque é Mario Hermoso (28 anos). Foi contratado ao Espanhol em 2019 por 25 milhões de euros e continua a ser uma peça fundamental no Atletico Madrid. Está avaliado em 25 milhões de euros e é uma opção muito interessante para quem procura um defesa central que sobe no terreno e marca golos… a custo zero. O antigo defesa central do Benfica Victor Lindelöf (29 anos) mudou-se em 2017 para o Manchester United, onde é quase sempre titular. Com um valor de mercado de 18 milhões de euros, o capitão da seleção sueca fica livre e pode muito bem deixar Old Trafford sem qualquer retorno financeiro para a família Glazer. Lloyd Kelly (25 anos) está avaliado em 16 milhões de euros e é uma das mais valias do Bournemouth, já que joga a central e a lateral esquerdo.



Entre os jogadores de meio-campo, aqueles que pensam o jogo, a oferta é igualmente de grande nível. Adrien Rabiot (28 anos) transferiu-se para a Juventus em 2019 a custo zero, e agora pode deixar a Vecchia Signora pagando com a mesma moeda, embora o seu valor de mercado seja de 40 milhões de euros. O internacional polaco Piotr Zielinski (29 anos), avaliado em 30 milhões de euros, pode sair a custo zero depois de oito anos na equipa napolitana. O médio Tomas Soucek (28 anos) joga no West Ham e foi determinante no triunfo da equipa inglesa na Liga Conferência o ano passado. Tem um valor de mercado de 35 milhões e fica livre no final de junho.



Kylian Mbappé pode estar de saída do PSG e dar origem à grande história de verão. O clube francês continua interessado em renovar o contrato, mas o objetivo de Mbappé, de 25 anos, cujo valor de mercado é de 180 milhões de euros, passa por outras paragens. Em junho do ano passado, enviou uma carta ao clube a avisar que não queria renovar e, desde então, não mudou de opinião, mesmo depois de ter sido reintegrado no plantel e de continuar a marcar golos em quase todos os jogos. O dono do PSG continua otimista e acredita que a eventual conquista da Liga dos Campeões e um contrato do outro mundo possam segurar o internacional francês em Paris. O Real Madrid continua a ser a principal opção e deve decidir até 15 de janeiro se avança para a contratação de Mbappé. Outro jogador a ficar livre é o internacional francês Anthony Martial (27 anos). O Manchester United arrisca-se a perder um dos seus avançados, avaliado em 15 milhões de euros, a custo zero, já que o internacional inglês está determinado a entrar num novo projeto. A história repete-se com Rafa (30 anos), o jogador do Benfica tem um valor de mercado de 18 milhões de euros, mas ao que tudo indica vai deixar a Luz quando terminar contrato.



Existem outros craques que podem mudar de cores no final da época sem qualquer custo, caso dos avançados Olivier Giroud (Milan), Gabigol (Flamengo), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Luka Jovic (Milan) e Wissan Ben Yedder (Mónaco). Há igualmente grandes médios disponíveis no mercado, caso de Luka Modric, Bola de Ouro 2018, que ao fim de 11 anos pode sair dos merengues a custo zero, tal como Toni Kroos (Real Madrid), Koke (Atlético Madrid) e Thiago Alcantara (Liverpool). Rui Patrício termina contrato em junho e pode estar de saída da baliza da Roma.

Liga portuguesa



Há jogadores em final de contrato nas principais equipas. No Benfica, além de Rafa, também Ángel Di Maria (35 anos) e Chiquinho (28 anos), avaliados em cinco milhões, terminam contrato em junho. A imprensa argentina dá como certo o regresso de Di Maria ao seu primeiro clube, o Rosario Central. No Sporting, o capitão Sebastian Coates (33 anos), com um valor de quatro milhões e o guarda-redes Adan (36 anos), avaliado em um milhão de euros podem sair no verão a custo zero, o mesmo acontece com os jogadores do FC Porto Mehdi Taremi (31 anos), avaliado em 12 milhões de euros, Claudio Ramos (32 anos), em 1,5 milhões e o capitão Pepe (40 anos), em 800 mil euros.