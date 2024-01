Natal. Os famosos que mais lucram com a quadra

Todos os anos, a partir do mês de novembro, começam a tocar músicas de Natal, e uma que se destaca há muitos anos é All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey ou, como é comumente conhecida, “Rainha do Natal”. Em termos de ganhos com os direitos autorais da música há diferentes estimativas. Segundo o The Economist, Mariah Carey ganha cerca de 2,5 milhões de dólares anuais em royalties, o que equivale a aproximadamente 2,3 milhões de euros. No entanto, o The New York Post estima que os seus ganhos podem chegar aos três milhões de dólares (mais de 2,7 milhões de euros).



É importante destacar que Mariah Carey tem liderado as paradas da Billboard Hot 100 nos últimos anos durante o mês de dezembro, o que contribui significativamente para os seus ganhos com essa música icónica lançada em 1994, que continua a ser um sucesso. Quando se trata da fortuna geral de Mariah Carey, o Celebrity Net Worth estima que o seu património líquido é de 340 milhões de dólares, aproximadamente 310 milhões de euros. Isso reflete não apenas os ganhos com All I Want for Christmas Is You, mas também a sua carreira musical bem-sucedida e outros empreendimentos ao longo dos anos.



Existe outra música que será sempre associada à quadra natalícia: Last Christmas, dos Wham! que, segundo informações do The Telegraph, gera aproximadamente 540 mil euros em royalties a cada ano. No entanto, alguns acreditam que esse valor pode ter aumentado nos últimos anos devido ao crescente interesse e popularidade contínuos da canção. Não há dados oficiais disponíveis para confirmar esse possível aumento, mas a música continua a ser apreciada e reproduzida, o que pode influenciar positivamente os ganhos anuais.



Algumas pessoas consideram as músicas de Natal essenciais para criar a magia e o espírito da época. No entanto, há também aqueles que desenvolvem aversão a certas canções natalícias e a dos Wham! não escapou a esse fenómeno. Um casal chamado Tomas e Hannah Mazetti, residentes na Suécia, detesta tanto a música que tentou arrecadar fundos para comprar os direitos autorais da canção. Iniciaram uma campanha de crowdfunding pedindo cerca de 22 milhões de euros e, até dezembro de 2021, conseguiram mais de 60 mil euros doados por mais de 300 pessoas.



Hannah Mazetti explicou que o ódio pela música começou há 13 anos, quando trabalhava num café no Reino Unido e o chefe repetidamente tocava a faixa. O casal deseja apresentar uma proposta à Warner Chappell Music UK, detentora dos direitos autorais de Last Christmas, com o objetivo de retirar a música de todas as plataformas de streaming. Enfatizam que não têm nada contra o Wham!, mas sim contra o fenómeno de repetição que envolve a música. A ideia por trás do crowdfunding é apoiar aqueles que partilham da mesma aversão à repetição excessiva da canção durante a época do Natal. Hannah Mazetti adiciona: “Algumas pessoas parecem adorar ouvir a canção 500 vezes por dia. E essas pessoas são nossas inimigas”.

Os lucros da música não revertem a favor dos herdeiros de George Michael, mas sim dos mais necessitados. O artista afirmou em 1985 à revista Smash Hits: “Todos os meus lucros de Last Christmas vão também para a Etiópia. O Band Aid foi ótimo, mas foi só um dia na vida de toda a gente. Acho que não é suficiente. É impossível não ter uma consciência social sobre estas coisas quando estás a fazer rios de dinheiro. Por isso tentei convencer a editora, CBS, para doar a parte deles dos lucros também, mas eles não quiseram ‘abrir um precedente’. Mas espero que outros artistas no Top 10 de Natal também doem os seus lucros”.



A clássica música Fairytale of New York dos Pogues, com a marcante participação da falecida Kirsty MacColl, tem sido uma presença dominante nas ondas de rádio todos os meses de dezembro em todo o mundo, sendo reconhecida como uma das melhores canções de Natal de todos os tempos. Este ano, há previsões de que a música finalmente atingirá o primeiro lugar nas tabelas do Reino Unido, algo que só conseguiu na Irlanda desde o seu lançamento, em 1988. No entanto, essa possível conquista é marcada por uma tristeza, em 30 de novembro, o vocalista dos Pogues, Shane MacGowan, faleceu, e muitos estão a optar por homenageá-lo através desse sucesso da banda. O tema nunca alcançou a posição número um em todo o mundo, mas gera uma receita significativa. De acordo com números compilados pelo Daily Mail, os Pogues ganham umas incríveis 400 mil libras (aproximadamente 460 mil euros) em royalties todos os anos com esta música.



A clássica música White Christmas, originalmente criada em 1942 por Irving Berlin e interpretada por Bing Crosby no filme musical Pousada de Férias, foi um sucesso instantâneo entre os fãs. A canção ganhou o Óscar de Melhor Canção Original no 15.º Óscar e passou 11 semanas no topo da Billboard. Ao longo dos anos, White Christmas tornou-se uma parte intrínseca das celebrações natalícias, retornando às tabelas de sucesso a cada mês de dezembro. A música foi regravada por vários artistas, incluindo Michael Bublé. No entanto, a versão original de Crosby continua a ser a mais vendida. De acordo com um estudo do Channel 5 realizado em 2016, estima-se que a música gere 328 mil libras (377 mil euros) em royalties a cada ano. Essa canção intemporal continua a ser uma presença lucrativa nas celebrações natalícias, contribuindo significativamente para o legado musical de Bing Crosby.



Além da música, não nos podemos esquecer do grande ecrã. A emoção de Macaulay Culkin durante a inauguração da sua estrela no Passeio da Fama em Hollywood foi amplamente destacada pela imprensa internacional, especialmente durante esta temporada natalícia, que tem um significado especial para ele. Macaulay Culkin tornou-se uma figura icónica do Natal devido à sua atuação nos filmes da saga Sozinho em Casa. Esses dois filmes não apenas o tornaram ainda mais conhecido, mas também contribuíram significativamente para a fortuna de que ainda desfruta. Importa referir que, com Sozinho em Casa, Culkin ganhou 100 mil dólares (cerca de 84 mil euros) mas, com a sequela Perdido em Nova Iorque já recebeu 4,5 milhões de dólares (aproximadamente 3,8 milhões de euros). Contudo, talvez porque Culkin ainda ser relativamente desconhecido na época em que foi assinado, o contrato para Sozinho em Casa não inclui quaisquer royalties, além da taxa inicial pela sua atuação enquanto pequeno Kevin.



De acordo com o site Celebrity Net Worth, especializado em estimativas de fortunas de celebridades, Culkin tornou-se o ator mais bem pago de Hollywood durante o lançamento desses filmes de comédia, acumulando um património líquido de 18 milhões de dólares (aproximadamente 16,7 milhões de euros). Culkin começou a sua carreira ainda criança, participando em filmes como Eu, Tu e a Mamã (1991), O Meu Primeiro Beijo (1991) e O Bom Filho (1993), vendo o seu caché a aumentar em cada projeto. Embora se tenha afastado um pouco dos holofotes por um período, em 2021, Macaulay Culkin retornou à atuação com uma participação na série American Horror Story, recebendo elogios pela sua interpretação.