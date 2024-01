2024: O ano de todas as incertezas

Em tempo de balanços sobre o ano que termina, e que foi marcado pela disrupção geopolítica, olhamos para o que o próximo ano nos pode reservar. O futuro nunca foi linear, mas a atual instabilidade da ordem internacional faz da previsão um exercício ainda mais arriscado. Por agora, apenas o potencial de transformação pode ser tomado como dado adquirido de 2024.

E não é só em Portugal que se coloca a hipótese de mudança. O calendário eleitoral sugere que, em tempos de agitação, 2024 trará momentos decisivos. Mais de metade da população mundial será chamada às urnas no próximo ano, com eleições em Taiwan, na Rússia, na Índia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e a formação de um novo parlamento europeu.

Eleições, mais ou menos livres, que terão lugar num ano em que continuarão vários conflitos armados (não havia tantos conflitos ativos desde o período da Guerra Fria), com velhas e novas ameaças à segurança internacional e num contexto económico global de fragilidade e volatilidade, marcado pela desaceleração da economia chinesa e alemã, e pela lógica de competição entre blocos que veio substituir a globalização acelerada das últimas décadas. Tudo indica que a (geo)política continuará a comandar a economia.

O arranque em Taiwan

Já em janeiro, as atenções voltar-se-ão para Taiwan. Num contexto em que escalam as tensões no Mar Vermelho, prevê-se uma disputa renhida entre o incumbente e pró-independência Partido Democrático Progressista e o Kuomintang, mais próximo de Pequim. Embora não se esperem, em qualquer cenário, mudanças políticas significativas, o resultado pode levar a China a reforçar a sua posição militar no estreito de Taiwan onde Pequim e Washington têm vindo a medir forças discretamente.

E um conflito entre as duas superpotências com epicentro em Taiwan, que é responsável por mais de 60 por cento da produção de microchips, teria consequências profundamente disruptivas para a segurança e para a economia global. Xi Jinping, inequívoco na defesa do princípio de ‘uma só China’, avisou que Pequim «utilizaria todos os meios necessários» para evitar travar a independência.

Continuidade nas médias

potências

Em março será a vez dos russos irem às urnas, numas eleições que não se esperam livres nem justas. Embora não se antevejam surpresas nos resultados, o momento será de teste para Vladimir Putin, uma vez que mesmo em regimes híbridos as eleições são momentos que tendem a acelerar a vida política, aumentando a probabilidade de mobilização popular contra os incumbentes.

Alexei Navalny, principal rosto da oposição a Putin, foi dado como desaparecido do sistema prisional russo no início de dezembro após não comparecer numa audiência judicial. Navalny foi preso em 2021 depois de sobreviver a uma tentativa de envenenamento e foi recentemente encontrado numa prisão na cidade de Kharp, no Ártico. Na rede social X, o opositor do regime de Putin declarou ser o novo «Pai Natal» e garantiu estar num «bom estado de espírito» apesar dos «20 dias de transporte bastante exaustivos». Mesmo com a repressão e encarceramento aos que se opõem ao líder do Kremlin, Yekaterina Duntsova – com um discurso antiguerra e conciliatório – decidiu seguir em frente com a sua candidatura, que viria a ser barrada pela Comissão Central de Eleições. Ainda que o conflito na Ucrânia possa abalar a popularidade de Putin, uma mudança de regime em 2024 parece improvável.

2024 será ano de escolhas eleitorais noutra média potência. Com 1,4 mil milhões de habitantes, a Índia, maior democracia do mundo, é apontada como possível próxima superpotência. Desde que Narendra Modi chegou ao poder, em 2014, o país tem conseguido projetar-se como protagonista no plano da economia e da política internacional e manter um equilíbrio difícil na sua relação com os Estados Unidos e a China. E é pouco provável que a frente ampla de oposição ao nacional-populismo do Partido do Povo Indiano (INDIA) seja suficiente para impedir Modi de alcançar um terceiro mandato.

Europeias: incógnitas à direita

Num momento em que a UE se debate entre a necessidade de reforma e coesão e o ímpeto de alargamento, os europeus serão chamados às urnas para decidir sobre a configuração do próximo parlamento europeu.

Desde o início do ano que Giorgia Meloni, vista como a líder de facto da direita europeia, é tema quente em Bruxelas. Mesmo continuando em maioria, o EPP – grupo que engloba maioritariamente partidos de centro-direita – não recuperou da perda de Angela Merkel. E dadas as diferenças políticas significativas entre Merkel e Meloni, caso se confirmassem os rumores de que a primeira-ministra poderá vir a abandonar os Conservadores e Reformistas para se juntar ao EPP, o cenário seria de reconfiguração da direita europeia a partir do centro, abrindo a possibilidade de alianças ao nível europeu que reproduzam a solução encontrada para a formação de governos europeus como o italiano, o sueco ou o checo.

No entanto, o ceticismo dos populares polacos em relação ao ECR – onde se encontra o principal adversário interno Lei e Justiça – pode ser um obstáculo à aliança, principalmente depois de terem assumido recentemente o governo apoiados por fações partidárias mais à esquerda. E permanece a incógnita sobre a orientação dos deputados eleitos pelo Fidesz, neste momento sem afiliação no Parlamento Europeu.

Democracia na América

Estas serão provavelmente as eleições mais importantes do ano. As primárias do Partido Republicano arrancam já a 15 de janeiro, no Iowa. E o mais provável é que Donald Trump consiga, sem grandes dificuldades, garantir a nomeação. Em paralelo, desenrolam-se processos nos tribunais que poderão impedir a candidatura de Trump que, segundo as sondagens, teria boas hipóteses de vencer Joe Biden. As eleições de novembro representarão um dos maiores testes à democracia americana e a antecipação das tensões fragiliza a posição dos EUA no plano internacional.

O resultado das eleições do dia 5 de novembro poderá ter um impacto muito além das fronteiras americanas ,visto que, como mostraram os últimos oito anos, uma administração Trump seria, em matéria de política externa, bastante diferente de uma Administração Biden.

América Latina

Ainda que as previsões apontem para a continuidade do declínio nesta zona do continente americano, 2024 pode ser um ano em que a região se impulsiona, ambicionando outros voos. E em cinco países os eleitores serão chamados às urnas: os salvadorenhos já em fevereiro, os panamenses e dominicanos em maio, os mexicanos em junho e por fim os uruguaios em novembro. Porém, a maior expectativa recai sobre a Argentina do recém-eleito Javier Milei, que já começou o plano de reformas e que tem em 2024 a oportunidade de se mostrar à altura do desafio. O sucesso argentino poderá ser o maior propulsor do desenvolvimento da América Latina mas, caso Milei fracasse, a falta de desenvolvimento pode continuar a assombrar os latino-americanos.

Palavra-chave

2024 traz oportunidades, como a possibilidade de uma resolução para a Guerra na Ucrânia. Mas a palavra risco, até ver, será chave para compreender a política internacional do novo ano. Do risco de escalada do conflito entre Israel e o Hamas, que poderá levar a um confronto direto entre Telavive e Teerão, ao perigo iminente do regresso da guerra aos Balcãs, passando pela possibilidade de disrupção no Mar Vermelho, ou uma escalada das tensões no Mar da China, com consequências imprevisíveis para a relação entre as duas superpotências.