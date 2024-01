Mensagem de Ano Novo do Grupo de Media da China

Conteúdo patrocinado pelo Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

“Caros amigos:

Com a chegada dos primeiros raios de sol deste dia, embarcamos no promissor ano de 2024. Saúdo a todos desde Pequim.

No ano de 2023 que findou, a Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” completou a sua primeira vigorosa década. Com prosperidade e alegria, a China e o resto do mundo avançaram juntos. Neste caminho próspero, o CMG continuou a promover intercâmbios entre muitos países e regiões, divulgando muitas belezas e emoções pelo mundo, através das suas imagens e dos seus textos.

Em 2023, mais uma vez promovemos a inovação da “ideologia + arte + tecnologia” para novos patamares. A segunda edição multilíngue de Clássicos Citados por Xi Jinping foi transmitida em mais de 80 países. Famosas Cidades Culturais da China, Antiguidades da China, Conhecer Civilizações e China em Livros de Bambu, entre outros programas culturais de alta qualidade, foram divulgados pelo mundo. A transmissão dos Jogos Asiáticos de Hangzhou atingiu 41,4 mil milhões de visualizações em todos os meios de comunicação, estabelecendo um recorde histórico.

Em 2023, o nosso círculo de amigos esteve pujante. Reencontrámos velhos amigos e novos amigos não pararam de chegar. Assinámos 58 acordos de cooperação com órgãos de comunicação social internacionais. Realizámos o 2º Fórum Global de Inovação de Media, o Fórum de Cooperação com Parceiros de Media da ASEAN e o Fórum de Cooperação com Parceiros de Media da África. Além disso, divulgámos a perspetiva promissora da modernização mundial caraterizada pelo desenvolvimento pacífico, cooperação de benefícios recíprocos e prosperidade comum. Fizemos isso com parceiros de diferentes países por meio de 51 atividades de media, sob o tema “Modernização Chinesa e o Mundo”, e oito exposições da “Jornada de Civilizações”.

O mundo de hoje está longe da bonança e precisa, como nunca, de paz, desenvolvimento, cooperação e ganho mútuo. Ficamos muito felizes por ver que cada vez mais amigos estrangeiros compreenderam, reconheceram e apoiaram os conceitos e propostas da China. Durante as reuniões da APEC, realizámos o Diálogo de Amizade para Intercâmbios Culturais China-EUA, em São Francisco, evento calorosamente aplaudido. Quando regressei à China, recebi cartões postais, globos e pingentes enviados pelos alunos da Academia Lincoln. Olhando para estes belos presentes, senti a aspiração das crianças pela paz, amizade e beleza.

Sendo o maior grupo de media abrangente do mundo de hoje, o CMG foi estabelecido há cinco anos, passando por uma jornada de trabalho intenso até atingir o desenvolvimento atual, repleto de infinitas possibilidades. No ano passado, com a criação do nosso 191º escritório no estrangeiro, estabelecemos agora uma rede de transmissão espalhada por 67 países e regiões do mundo. O número de utilizadores estrangeiros da CGTN ultrapassou pela primeira vez a casa dos 700 milhões. Somos pioneiros em reportagens de vários importantes assuntos internacionais. Com os nossos programas de grande qualidade, continuamos a reforçar o nosso papel de veículo de imprensa internacional de excelência.

Caros amigos, 2024 é o Ano do Dragão no Calendário Lunar da China. O dragão é o símbolo da civilização chinesa - representa a prosperidade, a satisfação e o espírito de aprender as vantagens de todos, beneficiar todas as coisas, buscar pontos em comum respeitando as diferenças, bem como harmonizar o universo. O povo chinês, que está a avançar numa nova jornada, celebrará este ano o 75º aniversário da República Popular da China. O CMG vai continuar a trabalhar com muito ânimo para divulgar por todo o globo belas histórias da China e do mundo, assim contribuindo para escrever mais um capítulo moderno e próspero da civilização humana, aplaudindo em conjunto uma nova Primavera.

Os meus votos de feliz Ano Novo para todos!”.