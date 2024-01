Odete Santos. A advogada do povo

«Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na ação de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do PCP». É desta forma que o Comité Central do Partido Comunista descreveu a ex-deputada e militante que morreu esta quarta-feira aos 82 anos, que também ficou conhecida pela ‘advogada do povo’ já que dava consultas gratuitas num café de uma estação de serviço em Setúbal, onde vivia.

Da esquerda à direita, os políticos portugueses recordaram a «notável» e a «grande mulher» que foi Odete Santos. Características que já tinham marcado a sua despedida no Parlamento, em abril de 2007. Fechou esse ciclo com uma intervenção bastante crítica sobre os novos diplomas do Governo na área da Justiça, críticas essas que não foram tidas em conta por ter sido a sua última participação na Assembleia da República, o que levou Jaime Gama – na altura, presidente da AR ­– a suspender a contagem do tempo para poder falar sem restrições por considerar que se tratava de um «dia especial», suscitando aplausos de pé de todas as bancadas.

E apesar de ter prometido que não iria chorar acabou por se emocionar com as reações à sua despedida e especialmente quando se dirigiu à bancada comunista, a quem agradeceu «os mandatos e a aprendizagem de mais de 26 anos», e de quem se despediu com o «Até amanhã, camaradas», título de um dos mais conhecidos livros de Álvaro Cunhal.

Antes tinha dito que tinha chegado a hora «de pôr termo a esta intervenção e, consequentemente, a uma atividade, que não profissão, política, de mais de 26 anos. (...) Se vou ter saudades deste trabalho? Mesmo de violentos debates em que me vi envolvida não raras vezes? É claro que vou sentir saudades (...) Mas também tenho saudades do futuro», afirmou.

Já nos corredores e ao ser cumprimentada por alguns funcionários da Assembleia disse apenas: «Foi bonito». Considerada a deputada mais mediática do PCP, cuja popularidade foi muito além do campo político – participou regularmente em programas de televisão, desde debates políticos a programas de entretenimento, até teatro de revista – o ex-secretário-geral comunista Jerónimo de Sousa disse na sua despedida do Parlamento que era «uma mulher apaixonada e apaixonante» que «põe o coração nas palavras».

Maria Odete Santos nasceu a 26 de abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, e o seu interesse pela política começou em 1961 quando começou a participar nos movimentos associativos estudantis. Foi ainda na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que teve o seu o primeiro contacto com o PCP, vindo a aderir após o 25 de Abril de 1974. Foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal. Integrou o Comité Central do PCP, a Direção de Organização Regional de Setúbal do PCP e o Movimento Democrático de Mulheres. Foi também membro da Associação de Amizade Portugal-Cuba.

O PCP lembra que como dirigente partidária e deputada, destacou-se em áreas dos Direitos, Liberdades e Garantias, na defesa dos direitos dos trabalhadores e dos direitos das mulheres, assuntos que abordou em conferências, debates, entrevistas e artigos publicados, destacando o «particular significado» da sua intervenção na conquista de novos direitos para as mulheres, nomeadamente o combate ao aborto clandestino e pela despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez. No Parlamento, dedicou-se às áreas do Direito do Trabalho, Assuntos Constitucionais e Direitos das Mulheres, tendo sido agraciada com a Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 1998, por Jorge Sampaio .

‘Fica na memória’

Em reação à sua morte, o ex-líder do PCP, Jerónimo de Sousa, descreveu-a como uma «mulher de combate que sempre procurou identificar-se e lutar por grandes causas sociais», nomeadamente os direitos laborais das mulheres. «Foi uma mulher que sabia do que falava, com uma grande capacidade de intervenção, mas sempre com respeito pelo adversário», referindo que se trata de uma «perda significativa». Já o novo líder comunista disse que «Odete Santos deixa um legado de muita estima, muita força. Uma mulher de Abril. Com uma vida comprometida com Abril, com o seu projeto, com a construção da República, com os direitos dos trabalhadores», referindo que é necessário ter em conta o seu exemplo «para as batalhas que temos pela frente». Paulo Raimundo lembrou ainda que a ex-deputada transportou vários elementos para a arte, nomeadamente para a poesia e teatro. «Tive o privilégio de me cruzar muitas vezes com ela e a forma como declamava poesia vinha tudo lá de dentro. Tanto estava assim na arte como na sua vida política».

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, descreveu Odete Santos como uma «das deputadas mais carismáticas da Assembleia da República», sendo «reconhecida por todas as bancadas pela coerência e coragem com que assumia posições, bem como pela irreverência e energia com que defendia os valores em que acreditava», enquanto o primeiro-ministro, António Costa, recordou «a competência, a acutilância e o humor» da «notável parlamentar que fica na memória».

Também o Partido Socialista assinalou que a comunista se manifestou desde cedo contra a ditadura do Estado Novo, desempenhando «um papel de destaque na construção do regime democrático português, após a Revolução dos Cravos» dedicando-se à «defesa dos direitos dos trabalhadores e dos mais pobres e à luta pela igualdade social».

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, destacou a sua «combatividade e determinação» em lutas pelos direitos do trabalho, pela cultura ou pela dignidade das mulheres.

À direita, o líder do PSD, Luís Montenegro, lembrou que ambos tiveram diferenças de opinião, «mas envolvidas num respeito intelectual e político únicos». E acrescentou: «Partilhei com ela centenas de horas de trabalho legislativo, carregadas de diferenças de opinião mas envolvidas num respeito intelectual e político únicos. A democracia é isso: convicção e tolerância», disse nas redes sociais.