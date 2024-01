Marinha acompanhou passagem de mais um navio russo por águas portuguesas

Uma fragata da Marinha Portuguesa terminou no domingo à noite o acompanhamento de um navio reabastecedor russo, que teve início no sábado.

"A fragata D. Francisco de Almeida, durante uma missão de vigilância e controlo da Zona Económica Exclusiva (ZEE), acompanhou a passagem do navio reabastecedor russo 'AOL Yelnya' desde sábado, dia 30 de dezembro, no sul do Algarve, até ao início da noite de domingo, 31 de dezembro, à saída da ZEE, no Norte de Portugal", lê-se num comunicado da Marinha.

"A importância desta missão acentua o compromisso da Marinha na defesa do seu território e interesses nacionais, bem como da Aliança Atlântica", acrescentou.

Sublinhe-se que a Marinha Portuguesa tem acompanhado vários navios russos desde o início do ano, na passagem ao largo da costa nacional.

Estas missões tornaram-se mais frequentes desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.