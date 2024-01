Japão emite alerta de tsunami após sismo de magnitude 7.4

Um sismo de magnitude de pelo menos 7.4 na região japonesa de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, desencadeou um alerta de tsunami.

As autoridades japonesas emitiram esta segunda-feira um alerta de tsunami após um sismo de magnitude 7.4 ocorrido na região de Ishikawa, no centro da ilha de Honshu, a principal do país.

A televisão estatal NHK TV alertou para ondas que podem atingir os cinco metros em praticamente todo o litoral ocidental.

A recomendação é para as pessoas subirem para zonas elevadas ou para o topo dos edifícios o mais depressa possível.

O primeiro-ministro japonês pediu aos japoneses que se encontram nas zonas afetadas pelo sismo para se dirigirem para zonas seguras.

"Os cidadãos devem ter muito cuidado e instamos as pessoas residentes nestes locais [abrangidos por avisos de tsunami] para tentarem sair", afirmou Fumio Kishida.