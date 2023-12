Sporting termina 2023 na liderança com vitória em Portimão

O Sporting venceu este sábado por 2-1 na visita ao Portimonense, no encerramento da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Com este resultado os leões fecham o ano de 2023 na liderança do campeonato.

Em Portimão, o Sporting marcou aos 59 minutos, pelo avançado sueco Viktor Gyökeres, que fez o 11.º golo na competição, mas o Portimonense empatou por Filipe Relvas, aos 69.

Paulinho marcou o tento que garantiu o triunfo dos ‘leões’, aos 80.

Com este resultado, o Sporting mantém a liderança do campeonato, com 37 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, e mais três do que o FC Porto, que é terceiro.

Nos outros jogos do dia, o Sporting de Braga venceu na visita ao Casa Pia, por 3-1.

Na partida disputada em Rio Maior, ‘casa’ emprestada do Casa Pia, os bracarenses inauguraram o marcador por intermédio de João Moutinho, aos 51 minutos, mas os lisboetas ainda empataram, num penálti convertido por Clayton, aos 75.

Os forasteiros garantiram o triunfo com tentos de Simon Banza, melhor marcador do campeonato com 14 tentos, aos 77, e Zalazar, aos 88.

Com este triunfo, o Sporting de Braga, que vinha de uma derrota na ronda anterior com o Benfica, está em quarto, com 32 pontos.

Já o Estoril Praia obteve hoje uma vitória folgada de 4-0 sobre o Farense,resultado que permite aos ‘canarinhos’ destacarem-se ainda mais da zona de descida.

Um ‘bis’ de João Marques, aos quatro e 47 minutos, e golos de Tiago Araújo, aos 45+5, e Raúl Parra, aos 78, permitiram à equipa da linha somar o terceiro jogo consecutivo sem perder,

Os algarvios, que vinham de dois empates seguidos, chegaram ao quarto jogo sem vencer.

O Gil Vicente venceu o Boavista por 1-0 e regressou aos triunfos no campeonato no fecho de 2023. Os ‘axadrezados’ não ganham há dez jogos.

Em Barcelos, o brasileiro Murilo marcou o único golo da partida aos 64 minutos, de grande penalidade, garantindo o regresso do Gil Vicente aos triunfos sete jogos depois.

O Boavista, agora liderado por Ricardo Paiva, termina o ano sem conseguir voltar aos triunfos, que alcançou pela última vez no campeonato em 18 de setembro.