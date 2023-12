Ator britânico Tom Wilkinson morre aos 75 anos

O ator britânico Tom Wilkinson, nomeado por duas vezes aos Óscares, morreu este sábado aos 75 anos.

“A família de Tom Wilkinson anuncia com grande tristeza que [o ator] morreu repentinamente na sua casa em 30 de dezembro. A sua mulher e a sua filha estavam com ele”, revelou o seu agente à comunicação social do Reino Unido, sem mais detalhes.

Tom Wilkinson foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator pelo seu trabalho em “Vidas Privadas”, de 2001, e na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel em “Michael Clayton – Uma Questão de Consciência”, filme de 2007.

O ator é lembrado também pelo seu papel em “The Full Monty”, de 1997. A personagem Gerald Cooper neste filme valeu a Tom Wilkinson um BAFTA para Melhor Ator Secundário.

O britânico teve papéis em outras películas, incluindo “Batman – O Início”, de 2005, “O Despertar da Mente”, de 2004, e “Valquíria”, de 2008.

Pelo seu contributo para as Artes no Reino Unido, Tom Wilkinson foi ordenado Oficial da Ordem do Império Britânico em 2005.