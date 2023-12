Veja que preços vão aumentar no próximo ano

Luz e gás

A fatura da luz ao final do mês não vai ser igual para todos. Isto porque, quem está no mercado regulado – 936 mil clientes, o que representa 6,3% do mercado regulado – vai ver o valor subir 3,7%. Já quem estiver no mercado livre, os valores dependem do comercializador, no entanto, as empresas ainda não revelaram os valores que vão praticar.

Também é de prever que os preços do gás subam. Ainda em outubro, as tarifas para os clientes no mercado regulado aumentaram 0,6%.

Alimentação

Para já uma coisa parece certa: a alimentação vai ficar mais cara este ano. O Fim do IVA zero termina a partir de 4 de janeiro e terá impacto no cabaz de alimentos abrangidos. Além destes há que contar com o impacto da subida das matérias-primas e até mesmo do combustível. Um desses casos é o pão que vai voltar a subir face aos aumentos dos custos de produção, tal como já avançou a Associação do Comércio e da Indústria da Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP).

Combustíveis

O preço dos combustíveis é um verdadeiro sobe e desce e varia todas as semanas, consoante os preços da matéria-prima. E apesar de as cotações poderem mudar de posto para posto – já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado – conte sempre com várias variações ao longo do ano.

Comunicações

Apesar da Anacom ter pedido “contenção” nas subidas de preços, os três principais operadores de telecomunicações Meo (Altice Portugal) vão avançar com novos tarifários em 2024 entre janeiro e fevereiro. No entanto, as subidas vão variar consoante os produtos contratualizados. Por exemplo, a Meo em relação às mensalidades de serviços pós-pagos móveis, a atualização entra em vigor a 1 de janeiro de 2024, com o valor mínimo contratualmente previsto de 50 cêntimos com IVA.

IMI

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é atualizado anualmente conforme a decisão das diferentes autarquias. Para o ano 2024, a maioria das autarquias decidiu não mexer nas taxas de IMI. No caso dos prédios urbanos, a taxa varia entre 0,3% e 0,45%. Já no caso dos prédios rústicos, a taxa fica pelos 0,8%. Em alguns casos especiais, a taxa máxima a cobrar pode chegar aos 0,5%.

Casas

No caso da compra é de prever que os preços continuem a subir. Os preços são ditados pela oferta e pela procura e é isso que vai indicar a sua evolução. Problema ao qual se junta a subida do custo da construção que dita igualmente o preço final do metro quadrado. Já os valores das prestações das casas irão estar dependentes das decisões do Banco Central Europeu que carregou na subida dos juros em 2023 e as dúvidas em relação a este ano continuam a existir. E para quem arrenda, o destino não é diferente. Os senhorios vão poder aumentar as rendas em até 6,94% em janeiro do próximo ano, de acordo com o coeficiente de atualização das rendas, que tem por base a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, registada em agosto.

Transportes

A CP – Comboios de Portugal já anunciou os novos preços para 2024, com uma subida média de 6,25% nos bilhetes para o Alfa Pendular e o Celta e de 6,43% nos restantes. Já o valor das assinaturas e dos passes não irá sofrer qualquer alteração. Por exemplo, um bilhete de Alfa Pendular entre Lisboa e Porto, em segunda classe, só ida, por exemplo, passa de 31,90 euros para 33,90 euros. Já o mesmo percurso no Intercidades passa a custar 26,85 euros, face aos atuais 25,25 euros.

Os passes Navegante, para circular na Área Metropolitana de Lisboa (AML), vão manter o preço em 2024. Mas para quem não tem passe mensal, andar de metro na capital vai ficar mais caro: as novas tarifas para os títulos ocasionais serão atualizadas a 1 de janeiro e, no caso do bilhete de Metro (e da Carris, se comprado em antecipação), passará a 1,80 euros, quando até aqui custava 1,65 euros, o que representa um agravamento de 9% ou 15 cêntimos.

Portagens

A Brisa garantiu que 65 por cento das taxas aplicadas aos veículos de Classe 1 vão manter-se inalteradas em 2024. Mas há agravamento nos troços mais longos. Por exemplo, na ligação entre Lisboa e Porto na A1, haverá uma subida de 45 cêntimos, para um total de 23,90 euros. Já na ligação da A2 entre Lisboa e o Algarve haverá um aumento de 30 cêntimos, para 22,70 euros. No entanto, também iremos assistir a reduções de preços, sobretudo de portagens em vários lanços e sublanços de antigas SCUT no interior e no Algarve.