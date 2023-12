Benfica bate Famalição e alcança liderança provisória

O Benfica venceu esta sexta-feira o Famalicão por 3-0, na 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e assumiu a liderança provisória do campeonato. Os encarnados aguardam agora o resultado do Sporting, que este sábado visita o Portimonense.

No Estádio da Luz, no último jogo das duas equipas em 2023, o brasileiro Arthur Cabral estreou-se a marcar para o campeonato, inaugurando o marcador aos 31 minutos.

Os benfiquistas ampliaram a vantagem por Rafa Silva, aos 85, e fecharam a contagem com um tento do croata Peter Musa, aos 89.

Com este resultado, o Benfica, que somou o segundo triunfo consecutivo na prova, está provisoriamente em primeiro, com 36 pontos, mais dois do que o Sporting. O Famalicão, que não vence há cinco jogos, ocupa a sétima posição da tabela, com 18 pontos.

Em igualdade, provisória, com o Sporting no segundo posto da classificação está o FC Porto, que também esta sexta-feira venceu por 1-0 na receção ao Desportivo de Chaves.

No Estádio do Dragão, o FC Porto marcou o único golo da partida aos 58 minutos, através do defesa João Mário, regressando aos triunfos na prova depois da derrota em Alvalade.

Com esta vitória, os dragões somam os mesmos 34 pontos que o Benfica e estão a dois do líder provisório Benfica. O Desportivo de Chaves averbou a terceira derrota seguida e fecha o ano em último, com 10 pontos.