500 polícias garantem segurança no Terreiro do Paço e Parque das Nações

Mais de 500 efetivos da PSP, polícia municipal e proteção civil municipal vão garantir a segurança no Terreiro do Paço e no Parque das Nações, os dois locais de Lisboa onde estão organizadas as celebrações de passagem de ano, informaram esta sexta-feira as entidades envolvidas na operação.

Sérgio Palma, da PSP, em conferência de imprensa nos Paços do Concelho, adiantou que vão estar “cerca de três centenas” de elementos policiais nas ruas, especialmente no Terreiro do Paço e no Parque das Nações.

Já o subintendente da Polícia Municipal de Lisboa, salientou que o número de efetivos em si não é “o mais importante, mas sim que o sistema montado é o necessário para garantir a segurança de quem visita Lisboa”.

Segundo David Vieira, o efetivo entre o início da operação – 17h00 de domingo, dia 31 – e o final – 03h00 segunda-feira, dia 1 de janeiro -, “rondará a centena de elementos”.

Em relação ao dispositivo de socorro, “serão 145 operacionais entre bombeiros voluntários, sapadores, INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e dispositivo da proteção civil”, especificou Márcio Teixeira, do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa.

As autoridades revelaram que planearam o policiamento para a cidade com especial enfoque na Praça do Comércio, tendo já começado a realizar ações de sensibilização aos comerciantes da zona e estar igualmente atentas à venda ambulante na zona.

Será também montado um dispositivo de proteção e socorro na estação sudeste. No local estarão também igualmente no local equipas de combate a incêndios, devido aos meios pirotécnicos e dispositivos de socorro aquático, tendo em conta que o fogo-de-artifício sairá do rio Tejo.

As autoridades reiteraram os apelos à população para que cumpra “as indicações de segurança”, aconselhando que as pessoas se desloquem com antecedência ao local.

No Terreiro do Paço, as festividades terão início com o espetáculo do DJ Nuno Luz, pelas 20:30, seguido da banda de Coimbra Os Quatro e Meia, pelas 22:30 e “até muito perto das 00:00”, de acordo com o presidente da EGEAC — Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

“Na ‘hora h’ vem o tradicional fogo-de-artifício, sobre o rio Tejo, de 13 minutos e 04 segundos e, depois, para dar continuidade e boas vindas ao novo ano regressa o DJ Nuno Luz até à 01:00”, disse Pedro Moreira.