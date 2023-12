Detido suspeito de ter esfaqueado adepto no Estádio da Luz

Um homem, de 42 anos, foi detido, na quinta-feira, por ser suspeito de ter esfaqueado um adepto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 21 de dezembro.

Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a PSP informa que o agressor foi detido junto à sua residência, de acordo com um comunicado da força de segurança.

Após a detenção, que ocorreu com recurso a um mandado de detenção fora de flagrante delito, o homem recolheu às celas detenção da PSP. Será, na segunda-feira, presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lisboa, para a aplicação das medidas de coação.

“A vítima da agressão assistia ao jogo juntamente com os seus quatro familiares quando, por motivos fúteis relacionados com os assentos em bancada, se originou uma altercação, vindo o suspeito a recorrer a uma arma branca para perpetrar a agressão. De seguida colocou-se em fuga e não foi mais visto”, indicou a PSP, acrescentando que o adepto, que sofreu uma perfuração do abdómen, foi transportado para o Hospital de Santa Maria, para ser sujeito a cirurgia.