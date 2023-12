Espaço aéreo da Polónia sobrevoado por míssil russo

Um míssil russo passou esta sexta-feira no espaço aéreo da Polónia – um país da NATO – antes de ir em direção a território ucraniano. O míssil fazia parte da vaga mortífera de ataques russos à Ucrânia que provocou quase duas dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos.

“Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polaco. Detetámo-lo através do radar. Deixou imediatamente o espaço aéreo polaco”, dirigindo-se para a Ucrânia, disse o chefe do Estado-Maior do Exército polaco. “Temos confirmações de radar, tanto a nível nacional como dos nossos aliados”, acrescentou o general Wieslaw Kukula, citado pela agência francesa AFP.

“Enviámos as nossas forças e aviões para o intercetar e abater, se necessário, mas o tempo [de sobrevoo] e a forma como manobrou (…) tornaram isso impossível e permitiram que o míssil saísse do território polaco”, afirmou por seu lado o comandante operacional do exército polaco,

O general Maciej Kliszo explicou que o míssil sobrevoou o espaço aéreo polaco durante três minutos, a uma distância de cerca de quarenta quilómetros e que o sistema de defesa aérea polaco foi colocado em alerta na quinta-feira à noite, na sequência da vaga de ataques russos contra a Ucrânia.

Para evitar erros, foram efetuadas buscas terrestres no local onde o sinal de rádio do míssil se perdeu e na sequência do incidente, as autoridades civis e militares polacas realizaram reuniões de emergência e o presidente Andrzej Duda manteve conversações com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

A Polónia é membro da NATO e da União Europeia (UE).

A Rússia realizou esta sexta-feira o ataque considerado de maior dimensão desde que invadiu a Ucrânia há quase dois anos, provocando 18 mortos e 132 feridos, de acordo com um balanço provisório.

As autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou 122 mísseis e 36 ‘drones’ (aeronaves sem tripulação) contra alvos em toda a Ucrânia, num ataque que durou 18 horas.

O Ministério da Defesa russo reivindicou ter atingido “todos os alvos” previstos no intenso ataque lançado de madrugada.