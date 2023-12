Carlos César irá continuar presidente do PS

Carlos César aceitou o convite do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, para presidente do Partido Socialista.

A recandidatura de Carlos César será, ao que tudo indica, consensual, de acordo com uma nota enviada às redações.

Carlos César, natural dos Açores, foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012 e, entre 2015 e 2019, foi deputado na Assembleia da República. O socialista é ainda membro do Conselho de Estado.

O Congresso do PS vai decorrer entre 5 e 7 de janeiro em Lisboa.