Quatro pessoas executadas pelo Irão por colaborarem com Israel

O Irão executou, esta sexta-feira, quatro pessoas, condenadas por colaborarem com Israel, na província do Azerbaijão Ociedemtal, a noroeste do país.

Conforme avança agência de notícias, da autoridade judicial, “Quatro membros de um grupo de sabotagem ligado ao regime sionista [Israel] foram enforcados esta manhã”.

Vafa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo, e uma mulher, Nasim Namazi, foram considerados culpados de “guerra contra Deus”, “corrupção na terra” e “colaboração com o regime sionista”.

A mesma fonte, citada pela agência de notícias, avançou que o grupo também foi acusado de ter “realizado ações em grande escala contra a segurança do país, sob a direção da Mossad”, a agência de espionagem israelita.

Nos últimos anos, o Irão deteve e condenou vários alegados agentes que trabalhavam, de acordo com as autoridades, para os serviços secretos de países estrangeiros, nomeadamente Israel.