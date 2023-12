Mercados externos dão sinais de abrandamento, mas continuam a impulsionar atividade turística

O setor do alojamento turístico registou 1,9 milhões de hóspedes e 4,6 milhões de dormidas no mês de novembro, valores que correspondem a crescimentos de 9,2% e 7,5%, respetivamente (+8,9% e +8,6% em outubro, pela mesma ordem).

Os dados foram avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que revela ainda que as dormidas de residentes cresceram 2,3%, totalizando 1,3 milhões e as de não residentes cresceram 9,9%, correspondendo a 3,2 milhões.

“Nos mercados externos, o mercado britânico manteve a dinâmica de crescimento (+15,6%) e continuou a ser o principal mercado emissor (quota de 15,4%). Seguem-se, em termos de representatividade, os mercados alemão (12,8% das dormidas de não residentes) e norte americano (peso de 9,3%), que registaram crescimentos de 10,1% e 14,4%, respetivamente”, detalha o gabinete de estatística.

No que diz respeito a regiões, todas registaram crescimentos nas dormidas, mas os aumentos mais expressivos registaram-se no Alentejo (+15,3%) e no Centro (+10,5%).

Já a ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou em novembro (+0,6 p.p., para 36,0%, na taxa líquida de ocupação-cama e +1,0 p.p., para 46,8% na taxa líquida de ocupação-quarto).