João Neves e Gyökeres entre os mais valiosos

O portal Transfermarkt atualizou esta semana o valor de mercado dos 477 jogadores que disputam a liga portuguesa e há quatro futebolistas que partilham o primeiro lugar. António Silva e João Neves (Benfica) Viktor Gyökeres (Sporting) e Diogo Costa (FC Porto) têm um valor de mercado de 45 milhões de euros.

A seguir aparecem os jogadores do Sporting Ousmane Diomande e Gonçalo Inácio, com um valor de 40 milhões. Estes seis jogadores foram os que mais valorizaram esta temporada. João Neves viu o seu valor aumentar 25 milhões de euros e Gyökeres em 13 milhões, o que se explica pela influência que têm nas respetivas equipas – sem ponta de exagero, são os dois melhores do campeonato. Kökçu foi o jogador que nais desvalorizou (-5 milhões). O plantel do Sporting está avaliado em 308 milhões de euros, aumentou 27,8 milhões, isso deveu-se à valorização de jogadores como Gyökeres, Diomande e Hjulmand.

O plantel do Benfica é o mais valioso, com 358 milhões de euros, mas registou uma descida de 2,5 milhões, ao passo que o plantel do FC Porto é agora de 286 milhões de euros.