Viagens. Adeus Portugal, olá 2024

Não é novidade que muitos portugueses escolhem passar a última noite do ano fora do país e a tendência tem crescido. O habitual é que escolham países quentes para fugir ao frio do inverno.



Ao Nascer do SOL, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), refere que os destinos escolhidos pelos portugueses este ano são "os tradicionais". E diz quais são: "Em termos nacionais, destaque para o Algarve e para a Madeira; no longo curso, Caraíbas e Brasil e, em menor escala, Maldivas". Já no médio curso, Cabo Verde "continua a ser destino estrela e, nos de proximidade, Marrocos, capitais europeias, com especial destaque para Paris (Disneyland) e Espanha".



Questionado sobre se as viagens aumentaram face a anos anteriores, o presidente da APAVT diz que, "de uma forma geral, regista-se um aumento de vendas relativamente ao ano passado e até a 2019, com alguns operadores a registar crescimentos a dois dígitos". Um cenário que Pedro Costa Ferreira considera «francamente positivo".



Já Nuno Mateus, diretor-geral da Solférias, refere ao nosso jornal que as tendências dos portugueses para este fim de ano são Brasil, Cabo Verde, Funchal, Cuba, Dubai, Maldivas e também o próprio país, Portugal.



O Brasil tem sido, aliás, uma tendência crescente. Mas não se pode dizer que é nova. "O Brasil foi sempre um destino importante de férias para os portugueses, designadamente neste período de fim de ano, até pelo facto de lá ser Verão", começa por explicar Pedro Costa Ferreira, acrescentando que "não se poderá, assim, falar de ‘nova’ tendência, mas sim de um destino que está a recuperar e a registar, este ano, uma boa procura".



Opinião que é partilhada por Nuno Mateus, ao referir que o Brasil é "uma tendência" e que "será o quarto destino mais vendido pela Solférias este ano".



Já a eDreams, agência de viagens online, analisou os dados da sua plataforma para revelar as preferências de viagens dos portugueses nesta época festiva. Os dados – que incluem também o Natal e não só a passagem de ano – mostram que Paris é o destino de eleição dos viajantes nacionais, seguindo-se Londres e Funchal. Outras escolhas populares este ano incluem Barcelona, Amesterdão, Luxemburgo, Bruxelas ou Zurique.



Os dados mostram ainda que os destinos cujas reservas por parte de portugueses mais aumentaram em relação ao período homólogo foram Nova Iorque (+40%), Milão (+38%) e Berlim (+23%).



Olhando para as preferências dos viajantes estrangeiros que procuram Portugal nesta época do ano, as cidades mais procuradas são Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada.