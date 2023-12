Carlos Martins escolhido para Administração do Santa Maria

A Direção Executiva do SNS convidou Carlos Martins para presidir à nova ULS de Santa Maria em substituição de Ana Paula Martins, que se demitiu em discordância com o nova estrutura das ULS. Carlos Martins aceitou o convite, mas ainda não é oficial uma vez que ainda falta a validação do seu nome pela CRESAP.

O novo presidente já tinha liderado o conselho de administração do Hospital de Santa Maria, entre 2013 e 2019, além de ter sido secretário de Estado da Saúde no Governo de Durão Barroso. Carlos Martins é licenciado em Relações Internacionais e desempenhou vários cargos no PSD. Em 1990, foi eleito vereador na Câmara Municipal de Portimão e, posteriormente, foi membro do Conselho Geral do Hospital Distrital de Portimão até 1994. Presidiu ainda o conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Algarve.

Em maio de 2019, Carlos Martins deixou os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, para assumir a liderança de um hospital privado de luxo em Omã.