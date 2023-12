Investimento da Vinci no aeroporto está abaixo do previsto

O investimento da Vinci no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), em Lisboa, está 19% abaixo do previsto pela multinacional francesa aquando da privatização da ANA, em 2012, de acordo com a resolução do Governo publicada em Diário da República. "O investimento que a concessionária tem vindo a fazer nesta infraestrutura aeroportuária não se revela suficiente para garantir a resposta expectável e desejável, quer os níveis de serviço como os níveis de desempenho, face à evolução da procura", numa altura, em que está previsto que o tráfego nesta infraestrutura supere este ano os níveis de 2019, ultrapassando os 32 milhões de passageiros.

"Desde o início da concessão, a concessionária mais do que duplicou o volume de negócio e quase quadruplicou o EBITDA. No entanto, o volume acumulado de investimentos, ao invés de acompanhar a evolução da procura e da rentabilidade da concessão, está 18,9 % abaixo do previsto pela VINCI na privatização".