Linha SNS 24 vai abrir novos centros de atendimento face a aumento da procura

O ministério da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que a Linha SNS 24, que, somente em dezembro, recebeu 204 mil chamadas, vai abrir dois novos centros de atendimento para responder ao pico da procura.

Na nota divulgada pelo ministério da tutela, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, (SPMS), apontam que, até 26 de dezembro, foram recebidas mais de 204 mil chamadas. No dia 26 de dezembro foram atendidas mais de 9.500 chamadas e no dia 27, cerca de 10.200.

Registou-se assim um crescimento de cerca de 7%, no volume de atendimento semanal, comparativamente a novembro.

De acordo com os dados divulgados pelo ministério da Saúde, em outubro, a linha de atendimento SNS 24, atendeu 172.917 chamadas, em novembro 186.865 e 204.473 até 27 de dezembro.

Face a este aumento da procura, os SPMS afirmam ter tomado medidas de adaptação e dimensionamento, o que inclui a integração de mais enfermeiros e psicólogos, a maximização das escalas e o reforço tecnológico no serviço de triagem.

O comunicado avança ainda que está prevista a abertura de mais dois centros de atendimento, em Faro e na Covilhã.

Os SPMS apelam ainda a uma “melhor compreensão” por parte dos utentes relativamente, ao aumento do tempo de espera, em algumas horas do dia, devido à maior procura dos serviços.