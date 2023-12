Homem detido por posse de armas proibidas

Um homem, de 71 anos, foi detido pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria de Lamas, no dia 21 de dezembro, por posse de armas proibidas, na localidade de Mozelos, no concelho de Santa Maria da Feira.

“No âmbito de uma investigação por posse de arma proibida, que decorria há cerca de dois meses, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade do suspeito”, diz uma nota da GNR, divulgada esta quinta-feira.

Foram ainda apreendidos: uma arma de fogo transformada; 17 peças de uma arma de fogo desmantelada pertencentes a uma carabina; 81 cartuchos de diferentes calibres; 49 munições de diferentes calibres; 16 maços de tabaco sem estampilha; Uma moca em madeira; Uma cartucheira de munições.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.