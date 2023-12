Navio do Panamá explodiu colidiu com mina russa ao largo da Ucrânia

Um navio, com bandeira do Panamá, que ia carregar cereais, num porto Ucraniano, embateu contra uma mina, causando uma explosão que feriu dois marinheiros.

Conforme a avança a guarda fronteiriça da Ucrânia, em comunicado, os dois marinheiros ficaram feridos, tendo um deles sido “tratado no local enquanto o outro foi levado para o hospital mais próximo para ser examinado”. “O seu estado é satisfatório” acrescenta a nota.

O navio perdeu o controlo e, na sequência do impacto com “uma mina marítima inimiga no Mar Negro”, acabou por se deflagrar um incêndio a bordo.

A AFP, citando a guarda ucraniana, explica que o navio graneleiro “dirigia-se para o porto de Danúbio para carregar cereais”.

Foram enviados rebocadores para levar o navio ao porto.