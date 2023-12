Natal. Depois dos gastos excessivos saiba como recuperar as suas finanças

Os dados ainda não estão fechados, mas tudo indica que houve uma tentativa de controlar os gastos com o Natal. Uma tendência que se tem verificado desde 2021. Se nesse ano, o valor previsto para gastar chegava quase aos 300 euros por pessoa, para este a ideia era rondar em média os 127 euros, de acordo com o barómetro do Cetelem. Mas também é habitual que quase nas vésperas se volte a repetir recordes, tal como tem acontecido nos anos anteriores.

Em 2022 foram realizadas 365 transações por segundo – entre compras físicas, compras online e levantamentos – no dia 23 de dezembro de 2022, às 12h12, o que representou um máximo histórico na rede Multibanco. Os dados do SIBS Analytics indicam ainda que foi também nesse dia que se verificou o maior número de compras físicas diárias com 82 pontos base acima da média diária do ano, ou seja, quase duplicou o número total de compras face à média do ano.

Quanto ao valor médio por compra (física e online) registou-se um decréscimo de 2,6% face a 2021, situando-se nos 36,30 euros. Em relação aos setores com maior aumento de pagamentos, os que registaram maior variação do número de compras em dezembro 2022 face ao resto do ano (janeiro-novembro 2022) foram os de jogos & brinquedos (setor que cresceu 3,2 vezes), perfumaria & cosmética (2,3 vezes) e casa & decoração (2 vezes).

A par das prendas, os portugueses também se depararam com um aumento do custo do cabaz de Natal. De acordo com a Deco Proteste, apesar do preço de alguns alimentos ter descido, a ceia de Natal deste ano custou mais aos consumidores portugueses. A batata e a couve aumentaram mais de 10% face a 2022. Já o preço do azeite subiu mais de 70%. “Uma pequena cesta com 16 produtos essenciais na mesa de Natal dos portugueses, como bacalhau, peru, vinho ou azeite custa este ano 50,78 euros, mais 4,41 euros do que em 2022”, chamou a atenção a publicação.

E depois dos gastos feitos é hora de fazer contas à vida e preparar-se para um novo ano que já tem em cima da mesa vários aumentos previsíveis. No caso da alimentação vai chegar o fim do IVA zero, num conjunto de 46 produtos alimentares. Para quem tem casa arrendada irá deparar-se com uma subida do valor de 6,94%. Isto é, uma renda de 650 euros passa a custar mais de 695 euros por mês.

Também as portagens vão subir na ordem dos 2%, enquanto na eletricidade há dúvidas. Se no mercado regulado, os preços irão subir 1,9%, no mercado não regulado poderá descer, dependendo do fornecedor.

No entanto, há sempre truques para poupar ou até mesmo para rentabilizar aquele dinheiro extra que ainda poderá ter sobrado do subsídio de Natal.

Poupar

Adquirir novos hábitos. É esta a fórmula de sucesso para conseguir poupar algum dinheiro ao final do mês sem fazer grandes esforços financeiros e sem ser obrigado a privar-se de tudo o que gosta. A primeira regra de ouro passa por estabelecer um orçamento familiar, pois assim só conta com o dinheiro que tem disponível. Não só consegue evitar gastos desnecessários como, acima de tudo, evita viver acima do que ganha.

Além disso, há determinados pequenos gastos diários que podem parecer insignificantes mas que, no fim do mês, fazem toda a diferença. É o caso do pequeno-almoço fora. Mas vamos a números: gastar 2,5 euros por dia numa pastelaria parece pouco, mas ao final do mês – tendo em conta apenas 22 dias úteis – traduz-se num gasto de 55 euros. No fim do ano, já estamos a falar de uma despesa superior a 600 euros. A verdade é que seria desejável que esses cortes fossem aplicados de forma mais geral. Por exemplo, tentar pôr de lado o preconceito e começar a levar almoço para o trabalho, reduzindo ao mesmo tempo os jantares fora. Vai ver que, no fim do mês, esses valores que conseguiu poupar vão fazer toda a diferença.

Por outro lado, a alimentação representa uma das maiores fatias de qualquer orçamento mensal e, embora não seja possível deixarmos de comer, esta é uma área onde poderá ser mais fácil poupar. Aprenda a planear os seus menus semanais, pesquise receitas económicas e, acima de tudo, não deite comida fora, pois pode aproveitá-la para o almoço do dia seguinte, por exemplo.

Já em casa há sempre pequenos truques para poupar nas contas da água, da luz e do gás. Utilize lâmpadas fluorescentes e economizadoras, desligue sempre os aparelhos, uma vez que, em modo de standby gastam energia. Faça uma simulação para verificar que tarifário mais se adequa ao seu caso. Deve também mudar alguns hábitos – duches rápidos, por exemplo – e optar por instalar dispositivos mais eficientes em torneiras, chuveiros e autoclismos, pois permitem poupar, por família, até 300 mil litros de água por ano.

Rentabilizar

Antes de pensar onde e quanto pode poupar, o ideal é criar uma espécie de fundo de emergência. O primeiro passo é eliminar os gastos excessivos. Não há nenhuma fórmula mágica para ter as contas equilibradas e conseguir poupar. Como nem sempre é fácil aumentar os rendimentos, há que controlar os custos. Depois de fazer o mapa de receitas e despesas, deve procurar identificar os gastos desnecessários que podem ser reduzidos ou eliminados sem que isso afete o seu bem-estar. Veja quanto pesam no seu orçamento. Pode estar aí a resposta para o facto de não poupar ou poupar pouco.

A partir daí escolha o produto financeiro que melhor se adequa às suas necessidades. Os depósitos a prazo são um dos campeões no que diz respeito à captação de poupanças. A sua simplicidade é uma das vantagens e aliado a isso há que contar com a subida da remuneração oferecida por este produto de poupança. A taxa de juro média bruta dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 2,3%, em setembro, para 2,9%, em outubro, o valor mais alto dos últimos anos. Ainda assim, permanece abaixo da média da zona euro (3,3%). Estónia, França e Itália apresentam as taxas mais elevadas, acima dos 4%, segundo o Banco Central Europeu, lembra a Deco Proteste.

A associação diz, no entanto, que a taxa de inflação estimada pelo Banco de Portugal para o próximo ano é de 3,6% e admite que se compararmos com a remuneração dos depósitos, o rendimento real será negativo. “Para igualar a inflação, teriam de render, pelo menos, 5% brutos (3,6% líquidos)”, salienta.

É certo que o capital está garantido e a liquidez é imediata. E se não existe nenhuma aplicação financeira que esteja 100% isenta de risco, também é verdade que há aplicações que comportam um risco maior do que outras. Se analisarmos a escala de risco dos vários produtos financeiros disponíveis para os aforradores e investidores, os depósitos estão entre as aplicações mais seguras e, no pior cenário e se o banco falir, os clientes podem recorrer ao Fundo de Garantia de Depósitos até 100 mil euros por banco e por titular.

E se até há pouco tempo os Certificados de Aforro foram os campeões na atração das poupanças, em junho o Governo mudou as regras e suspendeu a série E e iniciou a comercialização da série F, que oferece uma taxa de juro base bruta de 2,5% – mais baixa que a da série anterior, que era de 3,5% – e com um prazo máximo de 15 anos. Os juros capitalizam trimestralmente a uma taxa base calculada todos os meses com base na Euribor a 3 meses e está limitada entre 0% e 2,5% bruta. Há ainda um prémio de permanência que acresce à taxa base: 0,25% do segundo ao quinto ano; 0,50% do sexto ao nono ano, 1% no décimo e 11.º ano, 1,5% no 12.º e 13.º ano, e 1,75% no 14.º e 15.º ano.

Neste universo, os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) – que vieram substituir os Certificados do Tesouro Poupança Mais – são o produto que mais interesse tem despertado e têm um prazo máximo de 7 anos. Os juros são pagos anualmente a uma taxa de base crescente, entre 0,75% e 2,25% brutas; mas a partir do segundo ano, ao valor da taxa base, acresce um prémio corresponde a 40% do crescimento médio real do PIB. O prémio apenas tem lugar no caso do crescimento do PIB ser positivo e fica limitado a um máximo de 1,2% em cada ano (ou seja, PIB de 3%).