Crédit Suisse multado em 2,67 milhões de euros por Singapura

O regulador financeiro de Singapura impôs esta quinta-feira uma multa de 3,9 milhões de dólares de Singapura (2,67 milhões de euros) ao Credit Suisse. A coima foi aplicada por o banco não ter “prevenido ou detetado” más práticas de dirigentes na cidade.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS, na sigla inglesa) acusou dirigentes da filial do banco suíço no país de darem aos clientes “informações inexatas ou incompletas”. As informações resultaram na cobrança de ‘spreads’ “superiores às taxas bilateralmente acordadas” em 39 transações de obrigações fora da bolsa.

Em comunicado, o banco central de Singapura acrescentou que os diretores da filial local do Credit Suisse fizeram “falsas declarações aos clientes quanto às taxas e margens interbancárias cobradas e omitiram informações”.

Segundo a nota, a investigação da MAS mostrou que o banco suíço “não implementou controlos adequados”, acrescentando que o Credit Suisse admitiu a responsabilidade, pagou a multa e “compensou separadamente os clientes afetados”.

Esta não é a primeira sanção contra o banco suíço por parte da cidade-Estado asiática. Em setembro, um tribunal de Singapura ordenou ao Credit Suisse que indemnizasse em 743 milhões de dólares norte-americanos (668,6 milhões de euros) o antigo primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, por “gestão fraudulenta que resultou em perdas em investimentos”.